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Оппоблок хочет, чтобы Рада назначила выборы на оккупированном Донбассе

Вторник, 18 октября 2016, 17:52

"Оппозиционный блок" заявляет, что Верховная Рада должна принять закон о выборах на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

"Оппозиционный блок требует от парламента принять законы, которые будут необходимы для реализации возможных договоренностей "нормандской четверки" в Берлине, в том числе закон о выборах в Донбассе", - сказано в сообщении.

В партии заявляют, что Верховная Рада не должна быть "тормозом реализации Минских соглашений".

"Партии, которые выступают против них, провоцируют продолжение войны", - заявляют в Опоблоци.

Как известно, 19 октября в Берлине состоится встреча глав государств в "нормандской формате".

При этом президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнено по безопасности пакет.

Во вторник в Норвегии он заявил: "Все зависит от России. Я не могу понять, как можно проводить независимые выборы, если на Донбассе сейчас российские войска".

Александр Шумилин, УП

Темы: ДонбассвиборыДонбасс
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