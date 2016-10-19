РФ виступила проти проекту резолюції РПЛ ООН щодо Алеппо

Росія закликала країни проголосувати проти проекту резолюції Ради ООН з прав людини щодо Алеппо.

Про це заявив постійний представник Росії при женевському відділенні ООН Олексій Бородавкін, передає "РИА Новости".

"Закликаємо всіх, кому не на словах, а на ділі важливе відновлення миру в Алеппо і в Сирії в цілому, проголосувати проти проекту цієї резолюції", - заявив він.

Як повідомляється, 21 жовтня в Женеві відбудеться спеціальна сесія, присвячена ситуації в Алеппо. Ініціатором її проведення виступила Великобританія, її підтримали 33 держави.

У листі з проханням про проведення спецсесії було зазначено, що вона скликається "після недавнього погіршення ситуації з правами людини в Алеппо і нездатності режиму Асада і його союзників виконати свої зобов'язання в галузі прав людини".

Росія, в свою чергу, виступила проти проведення сесії. За словами Бородавкіна, вона "абсолютно недоречна" в світлі запровадження Росією гуманітарних пауз в Алеппо і націлена на вигороджування терористів.

Як повідомлялося, в міноборони РФ заявили, що припинять на 8 годин свої військові операції в Алеппо для проведення "гуманітарної паузи" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто.

Як відомо, західну частину Алеппо контролюють сили президента Башара Асада, східну - повстанські угруповання.

ЄС засудив ескалацію насильства в сирійському Алеппо і заявив, що авіаудари сирійського уряду і його російських союзників по мирних жителях можуть становити військові злочини.

В ЄС підкреслили, що сирійський режим у першу чергу відповідає за захист цивільного населення і засудили його дії і дії його союзників за атаки на мирних жителів, об'єкти інфраструктури та гуманітарні організації.

Минулого тижня Росія заблокувала прийняття в Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. У Москві пояснили, що Росія ветувала проект резолюції по Сирії, так як проект "політизований і має односторонній характер".