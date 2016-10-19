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Россия выступила против проекта резолюции СПЧ ООН по Алеппо

Среда, 19 октября 2016, 01:14

Россия призвала страны проголосовать против проекта резолюции Совета ООН по правам человека по Алеппо.

Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, передает "РИА Новости".

"Призываем всех, кому не на словах, а на деле важно восстановление мира в Алеппо и в Сирии в целом, проголосовать против проекта этой резолюции", — заявил он.

Как сообщается, 21 октября в Женеве состоится специальная сессия, посвященная ситуации в Алеппо. Инициатором ее проведения выступила Великобритания, ее поддержали 33 государства.

В письме с просьбой о проведении спецсессии было указано, что она созывается "после недавнего ухудшения ситуации с правами человека в Алеппо и неспособности режима Асада и его союзников выполнить свои обязательства в области прав человека".

Россия, в свою очередь, выступила против проведения сессии. По словам Бородавкина, она "абсолютно неуместна" в свете введения Россией гуманитарных пауз в Алеппо и нацелена на выгораживание террористов.

Как сообщалось, в минобороны РФ заявили, что приостановят на 8 часов свои военные операции в Алеппо для проведения "гуманитарной паузы" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Как известно, западную часть Алеппо контролируют силы президента Башара Асада, восточную - повстанческие группировки.

ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиаудары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.

В ЕС подчеркнули, что сирийский режим в первую очередь отвечает за защиту гражданского населения и осудили его действия и действия его союзников за атаки на мирных жителей, объекты инфраструктуры и гуманитарные организации.

На прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. В Москве пояснили, что Россия ветировала проект резолюции по Сирии, так как проект "политизированный и имеет односторонний характер".

Темы: Росcияправа человекаСирияООН
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