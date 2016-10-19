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Туреччина візьме участь в операції зі звільнення Мосула від ІДІЛ

Середа, 19 жовтня 2016, 05:44

Туреччина досягла домовленості з міжнародною коаліцією щодо участі в операції зі звільнення іракського Мосула від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Про це заявив Міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ишик, пише Комерсант.

"Ми досягли домовленостей з силами коаліції з питання участі наших ВВС в операції в Мосулі. Без Туреччини неможливо приймати рішення про майбутнє Мосула", - сказав він.

Міністр також повідомив, що Туреччину запросили на конференцію щодо Мосула, яка пройде в найближчі дні в Парижі.

Як повідомлялося, в суботу, 15 жовтня, американські військові розгорнули військову операцію зі звільнення іракського міста Мосул від терористів угруповання ІДІЛ.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІракТуреччинатероризм
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