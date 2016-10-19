Турция примет участие в операции по освобождению Мосула от ИГИЛ
Среда, 19 октября 2016, 05:44
Турция достигла соглашения с международной коалицией относительно участия в операции по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство".
Об этом заявил Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык, пишет Коммерсант.
"Мы достигли договоренностей с силами коалиции по вопросу участия наших ВВС в операции в Мосуле. Без Турции невозможно принимать решения о будущем Мосула",— сказал он.
Министр также сообщил, что Турцию пригласили на конференцию по Мосулу, которая пройдет в ближайшие дни в Париже.
Как сообщалось, в субботу, 15 октября, американские военные развернули военную операцию по освобождению иракского города Мосул от террористов группировки ИГИЛ.