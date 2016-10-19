Після саміту в Берліні, Порошенко зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО в Брюсселі

Порошенко в четвер, 20 жовтня, здійснить візит до Брюсселя, де матиме низку зустрічей із керівництвом Європейського союзу, а також НАТО.

Про це повідомила прес-служба президента України.

Зокрема, заплановані зустрічі Глави Української держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Президента Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.

Лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Учасники зустрічей також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для громадян України.

Також у порядку денному двосторонні зустрічі Президента України з лідерами окремих держав-членів ЄС напередодні Саміту Євросоюзу 20-21 жовтня у Брюсселі.

Крімтого у Брюсселі Порошенко зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За результатами зустрічі запланована заява Петра Порошенка та Єнса Столтенберга для представників ЗМІ.

Як відомо, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланда та канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про зустріч у Берліні 19 жовтня.

Участь у "нормандській" зустрічі у Берліні візьме також російський президент Володимир Путін.

При цьому українська сторона не очікує значного прориву під час запланованих у Берліні переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".