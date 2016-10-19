Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після саміту в Берліні, Порошенко зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО в Брюсселі

Середа, 19 жовтня 2016, 06:25
Після саміту в Берліні, Порошенко зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО в Брюсселі

Порошенко в четвер, 20 жовтня, здійснить візит до Брюсселя, де матиме низку зустрічей із керівництвом Європейського союзу, а також НАТО.

Про це повідомила прес-служба президента України.

Зокрема, заплановані зустрічі Глави Української держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Президента Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.

Лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Учасники зустрічей також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для громадян України.

Також у порядку денному двосторонні зустрічі Президента України з лідерами окремих держав-членів ЄС напередодні Саміту Євросоюзу 20-21 жовтня у Брюсселі.

Крімтого у Брюсселі Порошенко зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За результатами зустрічі запланована заява Петра Порошенка та Єнса Столтенберга для представників ЗМІ. 

Як відомо, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланда та канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про зустріч у Берліні 19 жовтня.

Участь у "нормандській" зустрічі у Берліні візьме також російський президент Володимир Путін.

При цьому українська сторона не очікує значного прориву під час запланованих у Берліні переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".

Теми: ПорошенкоМінські угодиЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: