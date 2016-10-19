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После саммита в Берлине, Порошенко встретится с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе

Среда, 19 октября 2016, 06:25
После саммита в Берлине, Порошенко встретится с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе

Порошенко в четверг, 20 октября, осуществит визит в Брюссель, где будет ряд встреч с руководством Европейского союза, а также НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В частности, запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Президента Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины. Участники встреч также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины.

Также в повестке дня двусторонние встречи Президента Украины с лидерами отдельных государств-членов ЕС накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Кроме того в Брюсселе Порошенко встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам встречи запланирована заявление Петра Порошенко и Йенса Столтенберга для представителей СМИ.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.

Участие в "нормандской" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.

При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Темы: ПорошенкоМинские соглашенияЕСНАТО
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