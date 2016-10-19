КС почав розгляд законності позбавлення Януковича звання президента

Конституційний Суд почав розгляд конституційності закону про позбавлення Віктора Януковича звання президента.

Про це повідомляють "Українські новини" з місця подій.

Засідання КС почалося в 10:00 у формі письмового слухання. З доповіддю виступила суддя Наталія Шаптала.

Автором конституційного подання є президент Петро Порошенко.

На думку Порошенка, парламент порушив положення ч. 3 ст. 105 Конституції, яка передбачає, що звання президента закріплюється за ним довічно, якщо тільки він не був усунутий з посади в порядку імпічменту.

Також він зазначає, що рішення Ради про позбавлення Януковича звання президента не носить нормативного характеру.

Крім того, суддя-доповідач повідомила, що КС отримав висновки вчених з приводу даного питання, і їх можна розділити на три групи, повідомляє "УНІАН".

Одні вчені, за її словами, вважають, що цей закон є безумовно неконституційним і підлягає скасуванню. Інша група вчених вважає, що за формальними ознаками Верховна Рада перевищила свої повноваження, але ситуація, яка призвела до дострокових президентських виборів, є унікальною, і не передбачена ні Конституцією, ні законами, тому ВР прийняла повноважне рішення.

Третя група вчених вважає, що за формальними ознаками парламент не повинен був приймати цей закон, але в той же час це рішення парламенту носить політичний характер, а КС не може розглядати політичні акти.

Після виступу судді-доповідача КС перейшов до письмових слухань по справі – тобто він буде вивчати аргументи, надані сторонами – президентом і Верховною Радою, а також укладення наукових юридичних установ, і після цього прийме рішення.

Як відомо, закон про позбавлення Януковича звання президента був прийнятий 4 лютого 2015 року, 18 червня 2015 року він набув чинності.

Цей закон підтримали, в тому числі, 105 депутатів від "Блоку Петра Порошенка".

Порошенко звернувся до КС з поданням наступного дня.