Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС начал рассмотрение законности лишения Януковича звания президента

Среда, 19 октября 2016, 12:08

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности закона о лишении Виктора Януковича звания президента.

Об этом сообщают "Украинские новости" с места событий.

Заседание КС началось в 10:00 в форме письменного слушания. С докладом выступила судья Наталья Шаптала.

Автором конституционного представления является президент Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, парламент нарушил положения ч.3 ст.105 Конституции, предусматривающие, что звание президента закрепляется за ним пожизненно, если только он не был устранен с должности в порядке импичмента.

Также он отмечает, что решение Рады о лишении Януковича звания президента не носит нормативного характера.

Кроме того, судья-докладчик сообщила, что КС получил заключения ученых по поводу данного вопроса, и их можно разделить на три группы, сообщает "УНИАН".

Одни ученые, по ее словам, считают, что этот закон является безусловно неконституционным и подлежит отмене. Другая группа ученых также считает, что по формальным признакам Верховная Рада превысила свои полномочия, но ситуация, которая привела к досрочным президентским выборам, является уникальной, и не предусмотрена ни Конституцией, ни законами, поэтому ВР приняла полномочное решение.

Третья группа ученых также считает, что по формальным признакам парламент не должен был принимать этот закон, но в то же время это решение парламента носит политический характер, а КС не может рассматривать политические акты.

После выступления судьи-докладчика КС перешел к письменным слушаниям по делу – то есть он будет изучать аргументы, предоставленные сторонами – президентом и Верховной Радой, а также заключения научных юридических учреждений, и после этого примет решение.

Как известно, закон о лишении Януковича звания президента был принят 4 февраля 2015 года, 18 июня 2015 года он вступил в силу.

Этот закон поддержали, в том числе, 105 депутатов от "Блока Петра Порошенко".

Порошенко обратился в КС с представлением на следующий день.

Темы: ЯнуковичПорошенкоКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: