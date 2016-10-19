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Лутковська хоче розсекретити стенограми засідань Кабміну

Середа, 19 жовтня 2016, 12:27

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить визнати неконституційними положення Конституції та закону про Кабінет міністрів які передбачають, що стенограма засідання уряду має конфіденційний характер.

Про це інформує у середу прес-служба омбудсмана.

Лутковська звернулася до Конституційного суду з проханням визнати таким, що не відповідає положенням частини першої статті 8, частини другої у поєднанні із частиною третьою статті 34 Конституції положення частини дев’ятої статті 46 закону "Про Кабінет міністрів" у частині, що передбачає, що стенограма засідання уряду є внутрішнім робочим документом Кабінету міністрів, що має конфіденційний характер.

За словами омбудсмана, оскаржуване положення встановлює абсолютне обмеження права незалежно від того, чи вимагають цього захищені інтереси, виключає можливість забезпечувати баланс інтересів в кожному конкретному випадку з врахуванням особи запитувача, характеру інформації, що містить відповідна стенограма, ролі такої інформації в суспільній дискусії щодо значущих для суспільства питань.

Згідно з регламентом Конституційного суду, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівКС
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