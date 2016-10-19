Хуг про Мінські угоди: Ніхто не знає, про що домовилися
Середа, 19 жовтня 2016, 13:06
Ефективній роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України заважає режим засекреченості деяких документів у рамках Мінських домовленостей.
Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на міжнародній конференції "Мінські домовленості: відносини ЄС-Росія та роль санкцій", яка проходить у Європарламенті, повідомляє "Укрінформ".
"Не всі ці документи є публічними. На жаль, деякі з Мінських домовленостей є секретними, відтак дуже складно здійснювати верифікацію, адже ніхто не знає, про що насправді домовилися", – зауважив представник ОБСЄ.
Водночас він наголосив, що Спеціальна моніторингова місія робить усе можливе на територіях своєї відповідальності.