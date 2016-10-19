Хуг о Минских соглашениях: Никто не знает, о чем договорились

Эффективной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины мешает режим засекреченности некоторых документов в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на международной конференции "Минские договоренности: отношения ЕС – Россия и роль санкций", которая проходит в Европарламенте, сообщает "Укринформ".

"Не все эти документы публичны. К сожалению, некоторые из Минских договоренностей являются секретными, посему очень сложно проводить верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – отметил представитель ОБСЕ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия делает все возможное на территориях своей ответственности.