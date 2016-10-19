У Кремлі не очікують проривів за підсумками "нормандської четвірки" - Пєсков

У Кремлі заявляють, що мета майбутніх переговорів у Берліні глав держав "нормандської четвірки" буде полягати в звірці годинників і з'ясуванні причин того, що заважає реалізації на практиці мінських домовленостей.



Про це сказав в середу журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Пердана російський "Інтерфакс".



"В даному випадку мета – саме подивитися, де ми знаходимося і констатувати, що саме нам заважає виконати мінські угоди", – сказав він.



Пєсков зазначив, що "від (нормандського) процесу ніхто не відмовлявся, ніхто не відмовлявся від Мінських угод".



За його словами, останнім часом "велися досить інтенсивні експертні переговори в Мінську, але говорити про те, що там вдалося вийти на якийсь позитивний результат, на жаль, не доводиться".



Проте, "враховуючи, що пройшов рік з моменту минулої зустрічі в Парижі, вважаємо за доцільне зібратися", – заявив Пєсков.

Прес-секретар президента РФ також в черговий раз заявив: "головне, що російська сторона – це не та сторона, яка є виконавцем мінських домовленостей".



"Ні Париж, ні Берлін, ні Москва не можуть виконувати мінські домовленості. Мінські домовленості можуть виконувати тільки Київ і представники Донбасу", – заявив Пєсков.



При цьому він зазначив, що в Кремлі "не очікують проривів за підсумками" нормандської четвірки "в Берліні".



"Проривів не очікуємо. В ідеалі найкращим вирішенням було б зобов'язання України виконати Мінські домовленості таким чином, як це зафіксовано в підписаному відповідними главами держав документі", – сказав прес-секретар президента РФ.

У Кремлі підтвердили, що в ході візиту в середу в Берлін президент РФ Володимир Путін не тільки візьме участь в саміті в "нормандському форматі", але і планує обговорити з колегами з Франції та Німеччини ситуацію в Сирії.



За словами Пєскова, "після закінчення української частини – швидше за все, це буде досить пізно ввечері, – Путін, Меркель і Олланд продовжать розмову, вже обговорюючи Сирію".

Як відомо, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланда та канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про зустріч у Берліні 19 жовтня.

Участь у "нормандській" зустрічі у Берліні візьме також російський президент Володимир Путін.

При цьому українська сторона не очікує значного прориву під час запланованих у Берліні переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".