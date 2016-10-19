Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле не ожидают прорывов по итогам "нормандской четверки" – Песков

Среда, 19 октября 2016, 14:05

В Кремле заявляют, что цель предстоящих переговоров в Берлине глав государств "нормандской четверки" будет заключаться в сверке часов и выяснении причин того, что мешает реализации на практике минских договоренностей.

Об этом сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"В данном случае цель – именно посмотреть, где мы находимся и констатировать, что именно нам мешает выполнить минские соглашения", – сказал он.

Песков отметил, что "от (нормандского) процесса никто не отказывался, никто не отказывался от Минских соглашений".

По его словам, в последнее время "велись достаточно интенсивные экспертные переговоры в Минске, но говорить о том, что там удалось выйти на какой-то позитивный результат, к сожалению, не приходится".

Тем не менее, "учитывая, что прошел год с момента прошлой встречи в Париже, посчитали целесообразным собраться", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также в очередной раз заявил: "главное, что российская сторона – это не та сторона, которая является исполнителем минских договоренностей".

"Ни Париж, ни Берлин, ни Москва не могут выполнять минские договоренности. Минские договоренности могут выполнять только Киев и представители Донбасса", - заявил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле "не ожидают прорывов по итогам "нормандской четверки" в Берлине".

"Прорывов не ожидаем. В идеале лучшим итогом было бы обязательство Украины выполнить Минские договоренности таким образом, как это зафиксировано в подписанном соответствующими главами государств документе", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле подтвердили, что в ходе визита в среду в Берлин президент РФ Владимир Путин не только примет участие в саммите в "нормандском формате", но и планирует обсудить с коллегами из Франции и Германии ситуацию в Сирии.

По словам Пескова, "по завершении украинской части – скорее всего, это будет достаточно поздно вечером, – Путин, Меркель и Олланд продолжат разговор, уже обсуждая Сирию".

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.

Участие в "нормандской" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.

При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: