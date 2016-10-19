НАЗК незабаром змінить форму е-декларації

Нацагентство з питань запобігання корупції найближчими днями затвердить і передасть на реєстрацію в Мінюст зміни в форму електронної декларації доходів чиновників.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК у Facebook.

У середу відбулась спільна нарада, на якій були депутати Верховної Ради, представники Генпрокуратури, НАБУ, МВС, Мін'юсту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Учасники зустрічі вирішили спільно виробити зміни до форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які будуть затверджені Національним агентством з питань запобігання корупції та зареєстровані в Міністерстві юстиції України найближчими днями", - сказано у повідомленні.

"Відповідно до цього рішення, з метою усунення всіх критичних аспектів подання електронних декларацій, в найкоротші терміни буде здійснено технічне корегування форми е-декларації", - повідомляють у НАЗК.

Згідно з рішенням Національного агентства від 18 серпня 2016 року № 1, початком роботи системи декларування є 01 вересня 2016 року.

Як відомо, раніше в НАБУ заявили, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

11 жовтня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.

Станом на 18 жовтня лише шість народних депутатів подали електронні декларації.