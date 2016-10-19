Можливість допиту Януковича по "скайпу" вирішить ростовський суд – ЗМІ

Екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка після рішення російського суду можуть допитати по відеозв'язку як свідків у справі про розстріли на Майдані.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше Україна направила запит про проведення даного допиту, мін'юст РФ підтвердив отримання цього звернення.

"Російське відомство направило запит про проведення допиту Януковича і Шуляка по відеозв'язку в ростовський суд. Рішення про організацію процесуальних дій приймає суд, який зараз буде вирішувати питання, буде шукати всіх громадян, щодо яких направлено запит і після цього, ймовірно, буде організовувати допит, це все вирішувати суду", – сказав співрозмовник агентства.

"Українська правда" звернулася за коментарем з цього приводу до адвоката Януковича Віталія Сердюка і чекає відповіді.

Раніше Сердюк заявляв, що Янукович готовий до допиту по відеозв'язку і наполягає на очній ставці з президентом Петром Порошенком.

Мін'юст України надсилав у Росію запит на допит Януковича кілька разів.