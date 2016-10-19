Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Можливість допиту Януковича по "скайпу" вирішить ростовський суд – ЗМІ

Середа, 19 жовтня 2016, 16:38
Можливість допиту Януковича по скайпу вирішить ростовський суд – ЗМІ

Екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка після рішення російського суду можуть допитати по відеозв'язку як свідків у справі про розстріли на Майдані.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше Україна направила запит про проведення даного допиту, мін'юст РФ підтвердив отримання цього звернення.

"Російське відомство направило запит про проведення допиту Януковича і Шуляка по відеозв'язку в ростовський суд. Рішення про організацію процесуальних дій приймає суд, який зараз буде вирішувати питання, буде шукати всіх громадян, щодо яких направлено запит і після цього, ймовірно, буде організовувати допит, це все вирішувати суду", – сказав співрозмовник агентства.

"Українська правда" звернулася за коментарем з цього приводу до адвоката Януковича Віталія Сердюка і чекає відповіді.

Раніше Сердюк заявляв, що Янукович готовий до допиту по відеозв'язку і наполягає на очній ставці з президентом Петром Порошенком.

Мін'юст України надсилав у Росію запит на допит Януковича кілька разів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичдопитРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
Усі новини...
Реклама: