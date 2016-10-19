Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ

Среда, 19 октября 2016, 16:38
Возможность допроса Януковича по скайпу решит ростовский суд – СМИ

Экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка после решения российского суда могут допросить по видеосвязи как свидетелей по делу о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Украина направила запрос о проведении данного допроса, минюст РФ подтвердил получение этого обращения.

"Российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос и после этого, вероятно, будет организовывать допрос, это все решать суду", – сказал собеседник агентства.

"Украинская правда" обратилась за комментарием по этому поводу к адвокату Януковича Виталию Сердюку и ожидает ответа.

Ранее Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины направлял в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичдопросРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: