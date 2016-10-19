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Шабунін: Порошенко хоче перенести дедлайн для е-декларацій

Середа, 19 жовтня 2016, 23:44

Нацагентство з питань запобігання корупції планує перенести терміни подачі електронних декларацій на 2 місяці.

Про це у блозі на "Українській правді" повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, відповідне рішення мають ухвалити з подачі президента, який досі не вніс у базу дані своєї декларації.

"Президент воюючої країни, який особисто гарантував запуск електронного декларування, боїться показати своє збагачення за перший рік після війни. Закон дає йому та іншим високопосадовцям, які в цьому році мають першими декларувати свої статки, час до 31 жовтня. Днями влада запустить "план Б", щоб відтермінувати цей строк іще на два місяці та виграти час для скасування найважливішої частини реформи декларування", - вважає Шабунін. 

Активіст вважає, що про наміри влади свідчить рішення НАЗК змінити форму декларації, яке було ухвалене після наради із правоохоронцями та Мін’юстом.

"Більше того, учасники робочої групи висловлювали бажання змінити не тільки форму е-декларації (і софт, відповідно), але і внести зміни в основний закон – про запобігання корупції, недоторканість якого обіцяв гарант Конституції", - заявив Шабунін.

"Простіше кажучи, Корчак і Ко дала прямий сигнал декларантам: не рипатися, бо система все одно буде змінюватися, а пізніше – і закон поміняємо, бо необхідність у продовженні кінцевого терміну подачі декларацій – неминуча", - додав він.

За словами Шабуніна, 60 днів вистачить для того, щоб президент переконав європейських та американських партнерів у необхідності змінювати закон в частині е-декларування. 

"Наприклад – скасувати кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Або прибрати з публічного доступу ВСЮ інформацію про статки чиновника, щоб доступ до неї мали тільки правоохоронці і саме НАЗК. Або зменшити обсяг інформації, яка декларується", - пояснив він.

Голова правління Центру протидії корупції також нагадав, що ані президент, ані голова парламенту, ані прем’єр досі не подали електронні декларації. Водночас близько 12 тисяч чиновників такий документ вже оприлюднили.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкодекларації
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