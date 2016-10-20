Меркель про "нормандську зустріч": Досягли певного прогресу

У ході "нормандської зустрічі" сторони детально обговорили створення "дорожньої карти" для імплементації Мінських угод, зону відведення озброєння на Донбасі, а також роль місії ОБСЄ та спостерігачів.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

"Я раніше казала, що очікувати дива від даної зустрічі не варто, але ми досягли певного прогресу... Ми обговорили поняття "дорожньої карти" - певної послідовності заходів та кроків, зараз вони в деталях не обговорювалися... У нас були про них різні політичні уявлення", - заявила Меркель.

За словами Меркель, "ми б хотіли ввести (на Донбасі) місію ОБСЄ, яка б працювала 24 години на добу, 7 днів на тиждень".

"Також ми обговорили справжнє припинення вогню та відведення військ (від лінії розмежування)", - додала вона.

"Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено, але ще багато залишилося зробити", - зазначила канцлер ФРН.

"Друга позиція - політичні питання, і тут йдеться про особливий статус Донбасу. Це було закладено у "Мінських угодах". Питання у тому, яким чином це має бути відбуватися, адже є важка фаза переходу влади, і тут ми теж маємо досягти компромісу", - повідомила Меркель.

Також, за її словами, у рамках обговорення гуманітарних питань йшлося про доступ представників Міжнародного комітету Червоного хреста до заручників, які незаконно утримуються бойовиками.

"Важливо продовжити проведення подібних зустрічей, щоб не втратити оборотів даного процесу. Німеччина готова продовжити курувати даний процес, оскільки Мінські угоди - єдине підгрунтя для розв'язання даного конфлікту. Необхідно досягти стабільного припинення вогню. Це складно, але це варто усіх можливих зусиль", - додала Меркель.

Українська правда