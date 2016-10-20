Меркель о "нормандской встрече": Достигли определенного прогресса

В ходе "нормандской встречи" стороны детально обсудили создание "дорожной карты" для имплементации Минских соглашений, зону отвода вооружения на Донбассе, а также роль миссии ОБСЕ и наблюдателей.

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я раньше говорила, что ожидать чуда от данной встречи не стоит, но мы достигли определенного прогресса ... Мы обсудили понятие "дорожной карты" - определенной последовательности мероприятий и шагов, сейчас они в деталях не обсуждались ... У нас были о них различные политические представления", - заявила Меркель.

По словам Меркель, "мы бы хотели ввести (на Донбассе) миссию ОБСЕ, которая работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю".

"Также мы обсудили настоящее прекращения огня и отвод войск (от линии разграничения). Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но еще много осталось сделать", - добавила она.

"Вторая позиция - политические вопросы, и здесь речь идет об особом статусе Донбасса. Это было заложено в "Минских соглашениях". Вопрос в том, каким образом это должно быть происходить, ведь имеет место тяжелая фаза перехода власти, и здесь мы тоже должны достичь компромисса" , - сообщила Меркель.

Также, по ее словам, в рамках обсуждения гуманитарных вопросов говорилось о доступе представителей Международного комитета Красного креста к заложникам, которіе незаконно удерживаются боевиками.

"Важно продолжить проведение подобных встреч, чтобы не утратить оборотов данного процесса. Германия готова продолжить курирование данного процесса, т.к. Минские соглашения - единственная основа в решении данного конфликта. Необходимо достигнуть стабильного прекращения огня. Это сложно, но это стоит всех возможных усилий", - добавила Меркель.

Украинская правда