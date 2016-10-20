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Пентагон попередив, що на застосування ядерної зброї КНДР отримає "нищівну відповідь"

Четвер, 20 жовтня 2016, 06:12

Сполучені Штати зроблять усе необхідне для захисту від Північної Кореї і виконання своїх зобов'язань перед Південною Кореєю. 

Як повідомляє "Голос Америки",  про це заявив держсекретар США Джон Керрі у ході зустрічі керівника Держдепартаменту і глави Пентагону Ештона Картера з їх південнокорейськими колегами.

У центрі уваги учасників зустрічі перебувало питання про реакцію на ракетно-ядерні випробування, нещодавно проведені Північною Кореєю.

Джон Керрі наголосив, що США мають намір, по можливості, у найкоротші терміни, розмістити у Південній Кореї протиракетну систему THAAD.

У свою чергу глава Пентагону Ештон Картер заявив, що наслідком застосування ядерної зброї з боку КНДР стане "нищівна відповідь", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можете не сумніватися, будь-яка атака на Америку або на наших партнерів не лише буде відбита, а й спричинить нищівні і ефективні дії у відповідь", - заявив Картер, якого цитують американські ЗМІ.

За словами Картера, зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї "непорушні".

"Це включає наші зобов'язання, що накладаються політикою розширеного стримування, і гарантовані повним спектром військового потенціалу США", - додав глава Пентагону.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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