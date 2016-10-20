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Пентагон предупредил, что на применение ядерного оружия КНДР получит "сокрушительный ответ"

Четверг, 20 октября 2016, 06:12

Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты от Северной Кореи и выполнения своих обязательств перед Южной Кореей.

Как сообщает "Голос Америки",   об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи руководителя Госдепартамента и главы Пентагона Эштона Картера с их южнокорейскими коллегами.

В центре внимания участников встречи были вопросы о реакции на ракетно-ядерные испытания, недавно проведенные Северной Кореей.

Джон Керри подчеркнул, что США намерены, по возможности, в кратчайшие сроки, разместить в Южной Корее противоракетную систему THAAD.

В свою очередь глава Пентагона Эштон Картер заявил, что следствием применения ядерного оружия со стороны КНДР станет "сокрушительное ответ", сообщает Интерфакс-Украина.

"Можете не сомневаться, любая атака на Америку или на наших партнеров не только будет отражена, но и приведет к губительным и эффективные действия в ответ", - заявил Картер, которого цитируют американские СМИ.

По словам Картера, обязательства США по защите Южной Кореи "незыблемы".

"Это включает наши обязательства, накладываемые политикой расширенного сдерживания, и гарантированные полным спектром военного потенциала США", - добавил глава Пентагона.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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