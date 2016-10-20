Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тиша" на Донбасі: 21 обстріл сил АТО на Маріупольському напрямку

Четвер, 20 жовтня 2016, 06:34

За минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. 

За зведенням штабу АТО станом на ранок 20 жовтня, на Маріупольському напрямку зафіксовано 21 провокацію проти сил АТО.

"Укріплення ЗСУ  поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкиного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а у Красногорівці - з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм. У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 та 152 калібрів", - повідомили у штабі

На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Станиці Луганській - окрім всього міномети калібру 82 мм. 

На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів.

"У Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП, а в Авдіївці - міномети 82 та 120 калібрів", - повідомили у прес-центрі штабу. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОзброяМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: