"Тишина" на Донбассе: 21 обстрел сил АТО на Мариупольском направлении

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

По данным штаба АТО состоянию на утро 20 октября, на Мариупольском направлении зафиксирована 21 провокация против сил АТО.

"Укрепление ВСУ вблизи Марьинки, Павлополя, Лебединского, Славного, Широкино и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке - из минометов калибров 82 мм и 120 мм. В Водяное враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В районах Новозвановки и Новоалександровки противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Станице Луганской - крое того из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении произошло 5 обстрелов.

"В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов пулеметы, гранатометы и огонь БМП, а в Авдеевке - минометы 82 и 120 калибров", - сообщили в пресс-центре штаба.

Украинская правда