Бойовики обстріляли контрольний пост "Маp'їнка" – прикордонники
Четвер, 20 жовтня 2016, 09:03
Бойовики здійснили кулеметний обстріл контрольного посту на КПВВ "Мар`їнка".
Про це 20 жовтня повідомили у Держприкордонслужбі України.
"19 жовтня, коли на КПВВ "Мар`їнка" пропускні операції уже завершилися, російсько-терористичні війська здійснили кулеметний обстріл контрольного посту. Вогонь по позиціях прикордонників вони вели з населеного пункту Олександрівка на тимчасово непідконтрольній території", - зазначили у ДПСУ.
Ніхто з українських захисників не постраждав, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Українська правда