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Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" – пограничники

Четверг, 20 октября 2016, 09:03

Боевики совершили пулеметный обстрел контрольного поста на КПВВ "Марьинка".

Об этом 20 октября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"19 октября, когда на КПВВ "Марьинка" пропускные операции уже завершились, российско-террористические войска осуществили пулеметный обстрел контрольного поста. Огонь по позициям пограничников они вели из населенного пункта Александровка на временно неподконтрольной территории", - отметили в ГПСУ.

Никто из украинских защитников не пострадал, пограничники в ответ огонь не открывали.

Украинская правда

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Темы: границаДонбассоружиеМинские соглашения
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