Рада знову відмовилася взятися за спецконфіскацію

Верховна Рада вчергове відмовилася включити до порядку денного сесії урядовий законопроект про повернення державі вкрадених активів.

Спікер Андрій Парубій кілька разів ставив це рішення на голосування, наголошуючи, що мова йде не про розгляд законопроекту, а лише про його включення до порядку денного сесії, однак щоразу за це голосували менш ніж 200 депутатів.

"Це поганий знак для початку нашої роботи, колеги", – сказав він в результаті.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Олег Шанковський, УП