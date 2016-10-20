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Рада снова отказалась взяться за спецконфіскацію

Четверг, 20 октября 2016, 11:11

Верховная Рада в очередной раз отказалась включить в повестку дня сессии правительственный законопроект о возврате государству украденных активов.

Спикер Андрей Парубий несколько раз ставил это решение на голосование, подчеркивая, что речь идет не о рассмотрении законопроекта, а лишь о его включении в повестку дня сессии, однако каждый раз за это голосовали менее 200 депутатов.

"Это плохой знак для начала нашей работы, коллеги", – сказал он в итоге.

Как известно, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.

Раньше Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискации имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов является опасение, что он позволит беспрепятственно лишать имущества обычных людей и они не смогут себя защитить.

Олег Шанковский, УП

Темы: Верховная Рада
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