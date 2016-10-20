Марчук про вибори на Донбасі: Захід не враховує "дві лінії зіткнення"

Західні лідери, вимагаючи провести вибори на Донбасі, не враховують, що Росія порушує попередні домовленості й бойовики з вересня 2014 року розширили окуповану територію на 1700 кв км.

Про це написав представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук у Facebook 19 жовтня.

Він нагадує, що лінія зіткнення була встановлена Меморандумом від 19 вересня 2014 року – і з урахуванням саме цієї лінії Верховна Рада ухвалила постанову №2374 про визначення окремих районів Донбасу з особливим порядком місцевого самоврядування. (ОРДО і ОРЛО).

"Разом з тим, Росія грубо порушила саме пункт 2 цього Меморандуму – і в 2014-2015 роках в результаті наступальних бойових дій Росії тимчасово окупована територія збільшилась майже на 1700 квадратних кілометрів. Було зайняте Дебальцеве та інші населенні пункти України", – зазначив Марчук.

"Тобто тепер, говорячи навіть про гіпотетично можливі колись вибори на тимчасово окупованих територіях, наші західні партнери не дуже занурюються в деталі і тепер говорять про вибори на всій тимчасово окупованій території Донбасу, в тому числі і в Дебальцевому і в інших населених пунктах, які входять до цих 1700 кв. кілометрів", – наголосив він.

"Тобто виходить так, що Україна ніби то має закрити очі на цинічні грубі порушення Росією Меморандуму від 19 вересня 2014 року, до речі, не тільки в цій частині, і вести розмову про якісь вибори", – обурився Марчук.

Він додав, що Росія порушила і пункт 3 Меморандуму "заборона на застосування всіх видів озброєння і ведення наступальних дій", а також пункту 9 "виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України при моніторингу ОБСЄ".

"Взагалі Росія частково виконала тільки пункт 4 Меморандуму, в якому йдеться про відведення від лінії зіткнення надважких артилерійських озброєнь великих калібрів на максимальну дальність їхньої стрільби", – зазначив Марчук.

"Але пункт 5 Меморандуму так до сьогодні і не виконаний. В ньому йдеться про створення на тимчасово окупованій території зони, вільної від важких озброєнь в районі Азовського моря недалеко від Широкіного", – додав він.

Марчук повідомив, що на переговорах у Мінську в робочій групі з питань безпеки українська сторона неодноразово намагалася повернутися до обговорення виконання Меморандуму.

"Особливо гостро це питання ставилось нами під час роботи над "Рамковим рішенням...", тому що тут знову виникала та ж сама проблема – тобто дві лінії зіткнення. Російська сторона категорично відмовляється від обговорення цього питання", – повідомив Марчук.

Він переконаний, що "не можна рухатись вперед, не повернувшись до виконання вимог Меморандуму від 19 вересня 2014 року", і без повернення під український контроль Дебальцевого та інших населених пунктів на 1700 кв. км, "окупованих фактично російськими військами".

"Те ж саме стосується і зони, вільної від важких озброєнь біля Широкіно. Який сенс працювати над новими угодами, коли попередні, ще більш важливі, російською стороною не тільки не виконуються, а грубо порушуються?", – наголосив Марчук.

Олена Рощенко, УП