Марчук о выборах на Донбассе: Запад не учитывает "две линии столкновения"

Западные лидеры, требуя провести выборы на Донбассе, не учитывают, что Россия нарушает предыдущие договоренности и боевики с сентября 2014 года расширили оккупированную территорию на 1700 кв км.

Об этом написал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в Facebook 19 октября.

Он напоминает, что линия столкновения была установлена Меморандумом от 19 сентября 2014 года – и с учетом именно этой линии Верховная Рада приняла постановление №2374 об определении отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления. (ОРДО и ОРЛО).

"Вместе с тем, Россия грубо нарушила именно пункт 2 этого Меморандума – и в 2014-2015 годах в результате наступательных боевых действий России временно оккупированная территория увеличилась почти на 1700 квадратных километров. Было занято Дебальцево и другие населенные пункты Украины", – отметил Марчук.

"То есть теперь, говоря даже о гипотетически возможных когда-то выборах на временно оккупированных территориях, наши западные партнеры не очень углубляются в детали и теперь говорят о выборах на всей временно оккупированной территории Донбасса, в том числе и в Дебальцево и в других населенных пунктах, которые входят в эти 1700 кв. километров", – подчеркнул он.

"То есть получается так, что Украина якобы должна закрыть глаза на циничные грубые нарушения Россией Меморандума от 19 сентября 2014 года, кстати, не только в этой части, и вести разговор о каких-то выборах", – возмутился Марчук.

Он добавил, что Россия нарушила и пункт 3 Меморандума "запрет на применение всех видов оружия и ведение наступатьельных действий", а также пункт 9 "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ".

"Вообще Россия частично выполнила только пункт 4 Меморандума, в котором говорится об отводе от линии столкновения сверхтяжелых артиллерийских вооружений больших калибров на максимальную дальность их стрельбы", – отметил Марчук.

"Но пункт 5 Меморандума так на сегодняшний день и не выполнен. В нем речь о создании на временно оккупированной территории зоны, свободной от тяжелых вооружений в районе Азовского моря недалеко от Широкино", – добавил он.

Марчук сообщил, что на переговорах в Минске в рабочей группе по вопросам безопасности украинская сторона неоднократно пыталась вернуться к обсуждению выполнения Меморандума.

"Особенно остро этот вопрос ставился нами во время работы над "Рамочным решением...", потому что здесь снова возникала та же проблема – то есть две линии столкновения. Российская сторона категорически отказывается от обсуждения этого вопроса", – сообщил Марчук.

Он убежден, что "нельзя двигаться вперед, не вернувшись к выполнению требований Меморандума от 19 сентября 2014 года", и без возвращения под украинский контроль Дебальцево и других населенных пунктов на 1700 кв. км, "оккупированных фактически российскими войсками".

"То же касается и зоны, свободной от тяжелых вооружений возле Широкино. Какой смысл работать над новыми соглашениями, когда предыдущие, еще более важные, российской стороной не только не выполняются, а грубо нарушаются?", – подчеркнул Марчук.





Алена Рощенко, УП