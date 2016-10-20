Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серед радників Авакова екс-міністри і екс-нардепи "Батьківщини"

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:50

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має 11 помічників, 8 штатних і 10 позаштатних радників.

Про це йдеться у відповідях МВС і апарату Верховної Ради, передають Українські Новини.

Зокрема, штатними радниками Авакова патронатної служби МВС є:

Михайло Апостол, депутат Ради 7-го скликання від фракції "Батьківщини";

Іван Стойко, депутат Ради 7-го скликання від "Батьківщини";

Володимир Філенко, депутат Ради 6-го скликання від "Батьківщини";

Зорян Шкіряк, колишній тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС;

Андрій Василишин, колишній міністр внутрішніх справ;

Василь Дурдинець, колишній перший віце-прем'єр-міністр;

Іван Варченко, колишній виконуючий обов'язки заступника голови Харківської ОДА;

Олександр Лашин, керівник Управління карного розшуку ГУМВС Києва.

Радниками на громадських засадах міністра є:

Віталій Сакал, якого Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням, хоча громадська рада з люстрації при Міністерстві юстиції звернувся до суду з проханням зобов'язати уряд звільнити його в порядку люстрації;

Артем Караджян, був помічником-консультантом депутата Ради 7-го скликання від фракції Партії регіонів Вілена Шатворяна;

Володимир Мартиненко, помічник-консультант депутат Ради 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Бріченко;

Катерина Згуладзе, колишній заступник міністра внутрішніх справ;

Сергій Зілов, був помічником-консультантом депутата Ради 7-го скликання Олександра Турчинова;

Віктор Корж, колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Також радником на громадських засадах працюють колишній голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, Всеволод Кожем'яко, Анастасія Дєєва і Юрій Касьянов.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковКабінет міністрівМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: