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Среди советников Авакова экс-министры и экс-нардепы "Батькивщины"

Четверг, 20 октября 2016, 12:50

У министра внутренних дел Арсена Авакова 11 помощников, 8 штатных и 10 внештатных советников.

Об этом говорится в ответах МВД и аппарата Верховной Рады, передают Украинские Новости.

В частности, штатными советниками Авакова патронатной службы МВД являются:

Михаил Апостол, депутат Рады 7-го созыва от фракции "Батькивщины";

Иван Стойко, депутат Рады 7-го созыва от "Батькивщины";

Владимир Филенко, депутат Рады 6-го созыва от "Батькивщины";

Зорян Шкиряк, бывший временно исполняющий обязанности председателя ДСНС;

Андрей Василишин, бывший министр внутренних дел;

Василий Дурдинец, бывший первый вице-премьер-министр;

Иван Варченко, бывший исполняющий обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА;

Александр Лашин, руководитель Управления уголовного розыска ГУМВД Киева.

Советниками на общественных началах министра являются:

Виталий Сакал, которого Кабинет Министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел по собственному желанию, хотя общественный совет по люстрации при Министерстве юстиции обратился в суд с просьбой обязать правительство освободить его в порядке люстрации;

Артем Караджян, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва от фракции Партии регионов Вилена Шатворяна;

Владимир Мартыненко, помощник-консультант депутат Рады 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Бриченко;

Екатерина Згуладзе, бывший заместитель министра внутренних дел;

Сергей Зилов, был помощником-консультантом депутата Рады 7-го созыва Александра Турчинова;

Виктор Корж, бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Также советником на общественных началах работают бывший председатель Житомирского областного совета Виталий Француз, Всеволод Кожемяко, Анастасия Деева и Юрий Касьянов.

Темы: АваковКабинет министровМВД
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