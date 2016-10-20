У Корбана прошли обыски

Экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан заявляет о проведении у него в Днипре обысков сотрудниками силовых ведомств.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром у меня и у моих соратников в Днепре опять что-то ищут. Прокуроры и сотрудники Альфы из Киева. Даже бронетранспортер опять подкатили. Как и в прошлом, средства не оправдали цель. Ожидаемо ничего не нашли, кроме детских компьютеров", - написал Корбан.

При этом Корбан выразил полное удивление по поводу происходящего. Он предполагает, что обыски могут быть связаны с сегодняшними событиями в горсовете Днипра.

"По странному стечению обстоятельств все эти события совпали с попыткой переворота в городском совете. И даже бывший заммэра Филатова, господин Погребов, вдруг заявил, что мэр прислушивается к людям, "недавно вернувшимся из мест не столь отдаленных". Это обо мне что ли?

Господин Погребов, как человек ведомый влиятельными людьми из УКРОПа, и как человек, заручившийся поддержкой Вилкула, должен знать народную мудрость - от тюрьмы и от сумы не зарекайся", - написал Корбан.

Вместе с тем мэр Днипра Борис Филатов пишет о попытках сорвать сессию горсовета.

"Сегодня мы все стали свидетелями неудачной попытки парализовать работу местного самоуправления. На сессию не пришли: Оппоблок - полным составом, Громадська сила - полным составом. И примкнувшие к ним: Погребов, Старооскольцева, Алешкин - "Укроп", Хозин - БПП, Лыгин - "Самопомич". Они будут теперь много писать, истерить и оправдываться", - написал он.

ДОПОЛНЕНО в 16:18: Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердил факт проведения обысков. Также известно, что это связано с обысками у "Правого сектора", о которых ранее сообщал нардеп Игорь Мосийчук.

"В Днепре СБУ снова проводит массовые обыски. В помещениях патриотов и офисах структур, близких к "Правому сектору" и объединению "СИЧ", продолжаются следственные действия. По предварительной информации, обыски связаны с событиями бурных весны-лета 2014, а именно с силовым противостоянием между патриотами и охранной фирмой "Крок", близкой к Александру Януковичу, которому на днях ГПУ выдвинуло очередное подозрение", - написал в четверг утром у себя в facebook Мосийчук.

Силовики пока не комментируют ситуацию.

Как известно, Корбан был задержан в ходе спецоперации в Днипре 31 октября 2015 года, он находился под домашним арестом, в декабре 2015 года Днепровский суд Киева поместил его в СИЗО Киева.

После ряда скандальных судебных заседаний в середине марта 2016 года Корбана отпустили из СИЗО под домашний арест в Днипре.

Основные статьи обвинения Корбана - о создании преступной группировки, хищении имущества и похищении человека. По этим эпизодам предусматривается наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Вместе с тем суд вынес приговор по делу против Корбана по эпизоду о похищении экс-главы Госкомзема Сергея Рудыка - полтора года лишения свободы условно.

В этом деле Корбан заключил мировое соглашение с Рудыком в суде Днипра 21 марта.

Как сообщала УП, освобождение Корбана из-под стражи было согласовано с Администрацией президента.

Татьяна Кусок, УП