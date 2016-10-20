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Порошенко: як президент воюючої країни я маю бути оптимістом

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:37

Президент Петро Порошенко оптимістично налаштований щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Про це він сказав в Маастріхті, відповідаючи на питання журналістів про майбутнє ратифікації Угоди про асоціацію, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як президент воюючої країни я повинен бути оптимістом, інакше без цього неможливо перемогти", – сказав Порошенко.

Глава держави наголосив на важливості того, що сьогодні є єдність і солідарність ЄС з Україною.

"Я впевнений, що Європа буде єдина, я впевнений, що Угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована, імплементована і відповідатиме інтересам ЄС, інтересам Нідерландів і інтересам України", – сказав він.

Теми: Порошенко
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