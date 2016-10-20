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Порошенко: как президент воюющей страны я должен быть оптимистом

Четверг, 20 октября 2016, 16:37

Президент Петр Порошенко оптимистически настроен относительно завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом он сказал в Маастрихте, отвечая на вопрос журналистов о будущем ратификации Соглашения об ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

"Как президент воюющей страны я должен быть оптимистом, иначе без этого невозможно победить", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил важность того, что сегодня есть единство и солидарность ЕС с Украиной.

"Я уверен, что Европа будет едина, я уверен, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано, имплементировано и отвечать интересам ЕС, интересам Нидерландов и интересам Украины", – сказал он.

Темы: Порошенко
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