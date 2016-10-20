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Уряд компенсує витрати сім'ям, які не встигли оформити субсидії

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:49

В уряді заявляють, що компенсують жовтневі витрати на комунальні послуги тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону.

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві соціальної політики на сайті Кабміну у четвер.

Вказується, що уряд компенсуватиме також витрати на компослуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду.

"Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу, у грудні безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці", - сказано у повідомленні.

Крім того, у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів.

"Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на один з видів послуг, наприклад, холодне водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть якщо звернення надійде значно пізніше, скажімо, у грудні", - сказано у повідомленні.

Як відомо, кабінет міністрів ввів можливість громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальних послуги в розстрочку.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівсубсидіїгроші
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