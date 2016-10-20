У НАТО підтримали ідею щодо "дорожньої карти" Мінських угод

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про підтримку ініціативи "нормандського формату" щодо розроблення дорожньої карти виконання Мінських угод.

Про це він сказав на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Брюсселі в четвер.

"Я вітаю вчорашню зустріч у "нормандському форматі", яка відбулася в Берліні", - зазначив Столтенберг.

Він заявив, що НАТО підтримує зусилля "нормандського формату" із врегулювання ситуації на сході України, зокрема ініціативу щодо розроблення дорожньої карти виконання "Мінська".

Генсек Альянсу зазначив важливість того, щоб всі сторони виконували Мінські угоди.

"Дуже важливо виконати Мінські угоди, адже тільки це шлях до досягнення миру на сході України. Всі сторони повинні виконувати Мінські угоди", - сказав він, закликавши Росію виконати свої зобов'язання згідно з цими угодами.

"НАТО продовжить підтримувати Україну в практичному і політичному напрямках, в тому числі через наші різні трастові фонди", - запевнив Столтенберг.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Інтерфакс-Україна