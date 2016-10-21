Порошенко: з 2017 року вся допомога НАТО буде спрямована на реформування

З наступного року національна щорічна програма співробітництва з Альянсом буде спрямована на проведення реформ для досягнення Україною стандартів НАТО.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я дуже вдячний НАТО за підтримку та розбудову нашої оборонної спроможності, а також за реформування, консультативну та технічну допомогу у розбудові нашого сектору безпеки і борони. Для нас це дуже важливо і ми задоволені станом нашого співробітництва", - сказав Порошенко.

Президент наголосив: "Ми дуже вдячні за безпрецедентний комплексний пакет допомоги НАТО для України, яка орієнтована на українські потреби. Найкраща відповідь на російську агресію – це міцна Україна, яка досягла стандартів НАТО. Це те, що ми робимо в Україні".

Порошенко підкреслив, що з 2017 року національна щорічна програма співробітництва з Альянсом буде спрямована на проведення реформ для досягнення Україною стандартів НАТО.

"З наступного року вся допомога з боку НАТО буде повністю пов’язана із завданням реформування. Часові рамки залишаються тими самими – 2020 рік", - зазначив глава держави.

Крім того, президент відзначив важливість поглиблення співробітництва між Україною та Альянсом в питаннях регіональної безпеки, особливо в контексті боротьби з російською агресією. За його словами, наша країна зацікавлена в інтенсифікації діалогу в плані ситуативної обізнаності та сумісності.

"Це новий формат співробітництва в рамках програми поглиблених можливостей. І ми сьогодні проаналізували можливості співпраці в цьому плані", - зазначив Порошенко.

В свою чергу Генеральний секретар НАТО наголосив, що часті зустрічі з президентом демонструють дуже тісне співробітництво між Альянсом та Україною.

"НАТО продовжить надавати практичну та політичну підтримку, а також підтримку через трастові фонди НАТО для побудови безпекових інституцій. Також ми будемо співпрацювати в сфері кібербезпеки та реабілітації поранених військових", - повідомив Столтенберг.

Раніше президент України висловив сподівання, що НАТО продовжить тиск на Росію для виконання тією мінських угод.

Як повідомлялося, Генсек НАТО заявив про те, що Альянс підтримує розробку "дорожньої карти" релізації мінських угод.