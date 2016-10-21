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Порошенко: с 2017 года вся помощь НАТО будет направлена на реформирование

Пятница, 21 октября 2016, 00:33

С 2017 года национальная ежегодная программа сотрудничества с альянсом будет направлена на проведение реформ для достижения Украиной стандартов НАТО.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я очень благодарен НАТО за поддержку и развитие нашей оборонной способности, а также за реформирование, консультативную и техническую помощь в развитии нашего сектора безопасности и обороны. Для нас это очень важно и мы удовлетворены состоянием нашего сотрудничества", - сказал Порошенко.

Президент отметил: "Мы очень благодарны за беспрецедентный комплексный пакет помощи НАТО для Украины, которая ориентирована на украинские нужды. Лучший ответ на российскую агрессию - это крепкая Украина, которая достигла стандартов НАТО. Это то, что мы делаем в Украине".

Порошенко подчеркнул, что с 2017 года национальная ежегодная программа сотрудничества с альянсом будет направлена на проведение реформ для достижения Украиной стандартов НАТО.

"Со следующего года вся помощь со стороны НАТО будет полностью связана с задачей реформирования. Временные рамки остаются прежними - 2020 год", - отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил важность углубления сотрудничества между Украиной и НАТО в вопросах региональной безопасности, особенно в контексте борьбы с российской агрессией. По его словам, наша страна заинтересована в интенсификации диалога в плане ситуативной осведомленности и совместимости.

"Это новый формат сотрудничества в рамках программы углубленных возможностей. И мы сегодня проанализировали возможности сотрудничества в этом плане", - отметил Порошенко.

В свою очередь Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что частые встречи с президентом демонстрируют очень тесное сотрудничество между НАТО и Украиной.

"НАТО продолжит оказывать практическую и политическую поддержку, а также поддержку через трастовые фонды НАТО для построения институций. Также мы будем сотрудничать в сфере кибербезопасности и реабилитации раненых военных", - сообщил Столтенберг.

Ранее президент Украины выразил надежду, что НАТО продолжит давление на Россию для выполнения ею минских соглашений.

Как сообщалось, Генсек НАТО заявил о том, что Альянс поддерживает разработку "дорожной карты" релизации минских соглашений.

Темы: ПорошенкоВооруженные силыНАТО
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