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Коболєв розповів куди піде кредит в $ 500 млн

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 00:56

Кредит на $ 500 млн від Citybank і Deutsche Bank під гарантії Світового банку (СБ) буде направлений на покриття касових розривів НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив глава правління держхолдингу Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає Інтерфакс-Україна.

"Саме він (кредит) і буде використаний, в першу чергу, на покриття касових розривів" Нафтогазу ", які будуть викликані, наприклад, рішеннями про те, що ми будемо рівними частинами отримувати гроші за тепло і, відповідно, за газ від споживачів України", - сказав він.

За його словами, надання кредиту дозволить держхолдингу продовжити імпорт значних обсягів природного газу, які здійснюються на даний час (47-50 млн куб. М на добу), що дозволить країні стабільно пройти опалювальний сезон 2016/2017 рр.

Коболєв уточнив, що вартість залученого кредитного ресурсу у Citybank і Deutsche Bank, які виграли відповідний тендер, є недорогою, процентна ставка по ньому складає до 3% річних.

"Гроші фактично даються на рік, це револьверна лінія, вона потім знову зможе бути запущена, коли ми її погасимо і вартість цих кредитних ресурсів менше 3 річних", - сказав глава НАК.

Як повідомлялося, правління Всесвітнього банку прийняло рішення про надання гарантії "Нафтогазу" на кредит розміром 500 млн доларів на закупівлю газу.

Теми: Нафтогазкредитгаз
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