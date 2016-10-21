Коболев рассказал куда пойдет кредит в $500 млн

Кредит на $500 млн от Citybank и Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка (ВБ) будет направлен на покрытие кассовых разрывов НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил глава правления госхолдинга Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает Интерфакс-Украина.

"Как раз он (кредит) и будет использован, в первую очередь, на покрытие кассовых разрывов "Нафтогаза", которые будут вызваны, например, решениями о том, что мы будет равными частями получать деньги за тепло и, соответственно, за газ от потребителей Украины", - сказал он.

По его словам, предоставление кредита позволит госхолдингу продолжить импорт значительных объемов природного газа, которые осуществляются в настоящее время (47-50 млн куб. м/сутки), что позволит стране стабильно пройти отопительный сезон 2016/2017 гг.

Коболев уточнил, что стоимость привлекаемого кредитного ресурса у Citybank и Deutsche Bank, которые выиграли соответствующий тендер, является недорогой, процентная ставка по нему составляет до 3% годовых.

"Деньги фактически даются на год, это револьверная линия, она потом снова сможет быть запущена, когда мы ее погасим и стоимость этих кредитных ресурсов меньше 3 годовых", - сказал глава НАК.

Как сообщалось, правление Всемирного банка приняло решение о предоставлении гарантии "Нафтогазу" на кредит размером 500 млн долларов на закупку газа.