Держдеп США висловився на підтримку нормандського процесу

Офіційний Вашингтон висловився на підтримку процесу переговорів у "Нормандському форматі", однак не став коментувати своїх оцінок щодо рішень учасників останньої зустрічі в Берліні стосовно "дорожньої карти".

Відповідну заяву озвучив під час брифінгу в четвер речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо процес і ми підтримуємо роботу, яка триває", - зауважив офіційний представник, відповідаючи на прохання озвучити позицію США по результатах останньої зустрічі в Нормандському форматі.

"Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських домовленостей, і заявляли про це у багатьох випадках", - нагадав Кірбі.

Водночас, він підкреслив, що Сполучені Штати не є частиною Нормандської групи.

"Я не буду говорити про речі, по яких члени цієї групи прийняли рішення", - зазначив представник Держдепартаменту США. У цьому зв'язку він порекомендував поставити запитання про "дорожню карту" учасникам зустрічі в Берліні.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.