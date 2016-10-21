Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США висловився на підтримку нормандського процесу

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 01:16

Офіційний Вашингтон висловився на підтримку процесу переговорів у "Нормандському форматі", однак не став коментувати своїх оцінок щодо рішень учасників останньої зустрічі в Берліні стосовно "дорожньої карти".

Відповідну заяву озвучив під час брифінгу в четвер речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо процес і ми підтримуємо роботу, яка триває", - зауважив офіційний представник, відповідаючи на прохання озвучити позицію США по результатах останньої зустрічі в Нормандському форматі.

"Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських домовленостей, і заявляли про це у багатьох випадках", - нагадав Кірбі.

Водночас, він підкреслив, що Сполучені Штати не є частиною Нормандської групи.

"Я не буду говорити про речі, по яких члени цієї групи прийняли рішення", - зазначив представник Держдепартаменту США. У цьому зв'язку він порекомендував поставити запитання про "дорожню карту" учасникам зустрічі в Берліні.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: