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Прем’єр Нідерландів: Ситуація з "асоціацією" не викликає оптимізму

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:30

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не відчуває оптимізму щодо ратифікації угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

Про це він заявив на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі 20 жовтня, коли лідери ЄС попросили його напрацювати політичний компроміс в питанні збереження угоди для України, передає "Радіо Свобода".

"Ситуація з угодою про асоціацію між ЄС і Україною не викликає оптимізму. Потрібно, щоб домовленість з цього питання була досягнута між Брюсселем, Україною та Нідерландами, і при цьому були враховані інтереси виборців Нідерландів", – сказав Рютте.

Він заявив, що поки не бачить компромісу, який би задовольнив усі сторони, хоча спроби знайти його в переговорах між Нідерландами, Україною і ЄС триватимуть.

Як відомо, 6 квітня цього року 61% громадян Нідерландів на референдумі висловилися проти ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

1 листопада – останній термін для влади Нідерландів ухвалити рішення.

19 жовтня Верховна Рада України закликала Нідерланди завершити ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Президент України Петро Порошенко був у Нідерландах 20 жовтня і заявив, що з оптимізмом дивиться на майбутнє угоду про асоціацію, яка, на його думку, в кінцевому підсумку буде ратифікована всіма членами ЄС.

Теми: асоціаціяЄСєвроінтеграція
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