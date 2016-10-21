Військовому прокурору сил АТО пред’явили обвинувачення

21 жовтня прокурори САП спільно з детективами НАБУ в приміщенні бюро вручили обвинувальний акт військовому прокурору сил антитерористичної операції Костянтину Кулику.

Про це інформує в п'ятницю прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Його звинувачують у незаконному збагаченні.

У НАБУ обіцяють, що в найкоротший термін обвинувальний акт буде переданий до суду для розгляду по суті.

У разі визнання судом провини військового прокурора сил АТО йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як відомо, детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

Відтоді стороні захисту детективи НАБУ надали доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Як відомо, НАБУ займається справою Кулика ще з зими. Причиною є наявність у прокурора АТО та його сім'ї дорогих автомобілів та житла у Києві, які не відповідають його задекларованим доходам.

29 червня слідчі Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в квартиру прокурора сил АТО.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає Кулика дуже важливим для розслідування справи Сергія Курченка.

Українська правда