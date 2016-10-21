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Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение

Пятница, 21 октября 2016, 12:05
Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение
pl.com.ua

21 октября прокуроры САП совместно с детективами НАБУ в помещении бюро вручили обвинительный акт военному прокурору сил антитеррористической операции Константину Кулику.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Его обвиняют в незаконном обогащении.

В НАБУ обещают, что в кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как известно, детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

Как известно, НАБУ занимается делом Кулика еще с зимы. Причиной является наличие у прокурора АТО и его семьи дорогих автомобилей и жилья в Киеве, которые не соответствуют его декларируемым доходам.

29 июня следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в квартиру прокурора сил АТО.

Генпрокурор Юрий Луценко считает Кулика очень важным для расследования дела Сергея Курченко.

Украинская правда

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Темы: прокуратураНАБУ
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