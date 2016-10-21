У Судаку зруйнували пам'ятник Леніну

У ніч на 21 жовтня в міському саду Судака невідомі зруйнували пам'ятник Леніну.

Як пише Sudak.me, правоохоронні органи анексованого Росією Криму провадять слідство за фактом хуліганських дій.

У Судаку повалили Леніна Судак.me

Голова адміністрації Судака Володимир Сєров заявив: "Пам'ятник Леніну в міському саду для судакчан – символ історії розвитку міста в радянський період. Я впевнений, винні будуть установлені й понесуть суворе покарання".

"А пам'ятник ми відновимо", – додав він.

Пам'ятник "вождю жовтневої революції" було встановлено у Судаку в 1930 році, до 60-річчя Володимира Ілліча Леніна.

Під час війни пам'ятник було зруйновано, в 1955 році його відновили, а в 1969 році поставили на облік як "пам'ятник історії й монументального мистецтва" під №449.

Пам'ятник у міському саду – один із двох, які лишилися у Судаку після розпаду СРСР. Другий установлено в парку на території школи №2.