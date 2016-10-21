В Судаке разрушили памятник Ленину

В ночь на 21 октября в городском саду Судака неизвестные разрушили памятник Ленину.

Как пишет Sudak.me, правоохранительные органы аннексированного Россией Крыма ведут следствие по факту хулиганских действий.

В Судаке повалили Ленина СУдак.me

Глава администрации Судака Владимир Серов заявил: "Памятник Ленину в городском саду для судакчан – символ истории развития города в советский период. Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание".

"А памятник мы восстановим", – добавил он.

Памятник "вождю октябрьской революции" был установлен в Судаке в 1930 году, к 60-летию Владимира Ильича Ленина.

Во время войны памятник был разрушен, в 1955 году его восстановили, а в 1969 году он был поставлен на учет как "памятник истории и монументального искусства" под №449.

Памятник в городском саду – один из двух, оставшихся в Судаке после распада СССР. Второй установлен в парке на территории школы №2.