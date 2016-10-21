Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Судаке разрушили памятник Ленину

Пятница, 21 октября 2016, 12:16

В ночь на 21 октября в городском саду Судака неизвестные разрушили памятник Ленину.

Как пишет Sudak.me, правоохранительные органы аннексированного Россией Крыма ведут следствие по факту хулиганских действий.

 
В Судаке повалили Ленина
СУдак.me

Глава администрации Судака Владимир Серов заявил: "Памятник Ленину в городском саду для судакчан – символ истории развития города в советский период. Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание".

 

"А памятник мы восстановим", – добавил он.

Памятник "вождю октябрьской революции" был установлен в Судаке в 1930 году, к 60-летию Владимира Ильича Ленина.

 

Во время войны памятник был разрушен, в 1955 году его восстановили, а в 1969 году он был поставлен на учет как "памятник истории и монументального искусства" под №449.

Памятник в городском саду – один из двух, оставшихся в Судаке после распада СССР. Второй установлен в парке на территории школы №2.

Темы: КрымЛенинисториядекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Крым
В США прокомментировали взрыв на Крымском мосту: Крым - часть Украины
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Путин возмутился "второму теракту" на Крымском мосту и требует "конкретных предложений"
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: