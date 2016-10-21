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Ще два депутати заявили про помилки в системі е-декларацій

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:25

Депутати від БПП Світлана Заліщук та Олександр Черненко зіткнулися з суттєвими технічними проблемами під час заповнення електронних декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це Заліщук написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, після подання декларації система автоматично переписала все майно і гроші на неї. Після цього депутат заповнила виправлену декларацію, але в ній зник розділ про зарплату.

"Колега Олександр Черненко повідомив, що з його декларації теж зник розділ про доходи після реєстрації декларації", – додала вона.

У коментарі "Українській правді" Заліщук повідомила, що змогла додзвонитися з цього приводу до НАЗК лише з 75 разу, і то не до технічної служби, а у приймальню голови агентства. До того жоден з телефонів відомства не відповідав.

За словами депутата, її зв'язали з технічною службою, де пообіцяли написати запит про цю проблему до розробника програмного забезпечення.

Заліщук додала, що наразі чекає відповіді на свій запит.

Як відомо, раніше депутати і чиновники вже неодноразово скаржилися на проблеми чи неможливість заповнення електронних декларацій.

Зокрема, депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук заявив, що система вже третій день поспіль не приймає його декларацію. Позафракційний Остап Єднак заявляв, що в його декларації після заповнення зник один з пунктів.

Олег Шанковський, УП

Теми: деклараціїВерховна Рада
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