Еще два депутата заявили об ошибках в системе е-деклараций
Депутаты от БПП Светлана Залищук и Александр Черненко столкнулись с существенными техническими проблемами во время заполнения электронных деклараций на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом Залищук написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, после подачи декларации система автоматически переписала все имущество и деньги на нее. После этого депутат заполнила исправленную декларацию, но в ней исчез раздел о зарплате.
"Коллега Александр Черненко сообщил, что из его декларации тоже исчез раздел о доходах после регистрации декларации", – добавила она.
В комментарии "Украинской правде" Залищук сообщила, что смогла дозвониться по этому поводу в НАЗК только с 75 раза, и то не в техническую службу, а в приемную председателя агентства. До того ни один из телефонов ведомства не отвечал.
По словам депутата, ее связали с технической службой, где пообещали написать запрос касательно этой проблемы разработчику программного обеспечения.
Залищук добавила, что ждет ответа на свой запрос.
Как известно, ранее депутаты и чиновники уже неоднократно жаловались на проблемы или невозможность заполнения электронных деклараций.
В частности, депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что система уже третий день подряд не принимает его декларацию. Внефракционный Остап Еднак заявлял, что в его декларации после заполнения исчез один из пунктов.
Олег Шанковский, УП