Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Консули відвідали двох ув'язнених у Росії українців

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:23

Українські консули в Ростові-на-Дону зустрілися з незаконно засудженими в РФ громадянами України Олексієм Чирнієм і Сергієм Литвиновим.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 19 жовтня 2016 року в приміщенні виправної колонії у Ростовської області відбулась зустріч консулів Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з незаконно засудженими в Росії громадянами України О.Чирнієм та С.Литвиновим.

Під час зустрічі українські консули мали можливість перевірити умови утримання та стан співвітчизників.

Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув’язнені не висловлювали, зазначено в повідомленні.

Як відомо, Литвинов був затриманий влітку 2014 року. За версією слідства, він у складі українського добровольчого батальйону "Дніпро-1" вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. У Дніпрі-1 заявили, що у них ніколи не було такого бійця.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова були зняті, але одночасно було порушено справу про грабіж. За версією слідства, українець разом з невідомими військовими відняв у громадянина Росії Олександра Лисенка два автомобіля.

20 квітня суд засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

Кримчанин Олексій Чирній є фігурантом справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, у спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосували тортури.

Українська правда

Теми: Росіязаручникиполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Байден наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – ЗМІ
Рада Україна-НАТО зібралась через російські атаки та припинення РФ зернової угоди
У Росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: